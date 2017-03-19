Италия

Вице-президент Милана Адриано Галлиани намекнул на то, что сделка с китайским консорциумом Sino-Europe Sports может так и не состояться.

Закрытие сделки между Миланом и SES было отложено уже несколько раз. Третий депозит в размере 100 миллионов евро так и не поступил в Милан вовремя.

"У нас есть ясность, но мы не смогли закрыть сделку сразу. Я хочу отметить, что Милан — не сирота", — сказал Галлиани в интервью Milan TV.

"Было бы банально говорить о том, что у Монтеллы есть все, в чем он нуждается. Заработная плата выплачивается вовремя, электричество не отключается".

"Если китайские инвесторы так и не прибудут, то это не значит, что Берлускони не сможет сохранить Милан. Я могу вас заверить, он в состоянии продолжать".

Напомним, что сейчас последним сроком поглощения является 7 апреля.