Италия

В матче 29-го тура чемпионата Италии Наполи едва не потерял два очка в Эмполи.

Наполи едва не потерял очки в поединке с не самым сильным соперником. Полностью переиграв Эмполи в первом тайме (три мяча и нереализованный пенальти), во втором гости сбавили обороты и едва не поплатились за это. Эмполи отыграл два мяча и вполне мог забить 3-й...

Эмполи — Наполи 2:3

Голы: Эль Каддури, 70, Маккароне, 82, с пенальти — Инсинье, 19, 38, с пенальти, Мертенс, 24.

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Беллуски, Коста, Паскуаль — Крунич, Эль Хаджи (Маури, 70), Кроче (Димарко, 86) - Эль Каддури — Пуччьярелли (Маккароне, 67), Тиам.

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кирикеш, Гулям — Аллан, Жоржиньо (Диавара, 62), Хамшик — Кальехон, Мертенс (Милик, 83), Инсинье (Джаккерини, 77).

Предупреждения: Коста, Эль Хаджи, Маури — Жоржиньо, Кальехон, Хисай, Альбиоль.

На 7-й минуте Мертенс не реализовал пенальти (вратарь).