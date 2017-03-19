Италия

Пауло Дибала выбыл на неопределенный срок, получив травму в матче чемпионата.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала получил мышечную травму в первом тайме матче чемпионата против Сампдории.

Игрок упал на газон в центральном круге и не смог продолжить встречу, после чего его заменили на 28-ой минуте на Марко Пьяцу.

В Ювентусе рассчитывают, что у игрока нет серьезной травмы, поскольку близится ответный матч полуфинала Кубка Италии против Наполи и матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против Барселоны. Сроки восстановления футболиста станут известны позже.

Ожидается, что Дибала пропустит отборочные матчи сборной Аргентины против Чили и Боливии.