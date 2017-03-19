Италия

Победа со счетом 1:0 в 29-м туре чемпионата Италии позволила Ювентусу сохранить отрыв от преследователей.

Старая Синьора не стала особо издеваться над соперником. Забив усилиями Куадрадо быстряй мяч в ворота Сампдории, гости сбавили обороты и даже позволили хозяевам создать несколько опасных моментов.

К сожалению Массимилиано Аллегри, в Генуе он потерял из-за травмы одного из своих ключевых игроков.

Сампдория — Ювентус 0:1

Гол: Куадрадо, 7.

Сампдория: Пуджиони — Сала, Сильвестре, Шкринар, Реджини — Баррето, Торрейра (Прает, 63), Линетти — Бруну Фернандеш (Шик, 53; Джуричич, 75) — Муриель, Квальярелла.

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Ругани, Барцальи, Асамоа — Пьянич, Хедира — Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Пьяца, 28), Манджукич — Игуаин.