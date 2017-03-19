Италия

Джанлуиджи Буффон стал лидером Ювентуса по числу проведенных минут на поле в чемпионатах Италии.

Джанлуиджи Буффон провел 90 минут в матче чемпионата Италии против Сампдории. Команда одержала победу, а сам голкипер переписал очередной рекорд в истории Ювентуса.

С момента перехода в туринский клуб Буффон провел 39681 минуту в рамках чемпионата Италии. Таким образом, 39-летний вратарь превзошел достижение Джампьеро Бониперти, который провел 39680 минут в футболке Ювентуса в чемпионатах Италии.

Буффон присоединился к Ювентусу в 2001 году, и с тех пор побил множество рекордов. Одним из самых важных стал рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате — 974 минуты в сезоне 2015/16.

Стоит также отметить, что Буффон обошел Тотти по количеству матчей в Серии А.