Италия

Полузащитник Ромы Кевин Строотман поделился своими впечатлениями после игры против Сассуоло.

Рома смогла переиграть дома Сассуоло в матче 29-го тура Серии А (3:1). Не смотря на то, что римляне пропустили первыми в этом матче, затем они сумели переломить исход встречи.

"После вылета команды из Лиги Европы нам нужно было набрать эти три очка. Сассуоло хорошо играл весь первый тайм, но мы показали свой уровень", — приводит слова футболиста Mediaset Premium.

"Никто из нас не говорил, что мы устали. Возможно, вы думали об этом, но мы профессионалы и готовы играть каждые три дня".

"Наполи, Милан, все эти команды хотят побеждать. Ювентус, похоже, будет выигрывать постоянно, поэтому его будет трудно догнать, но мы должны набирать свои очки".

В следующем туре Рома сыграет дома с Эмполи. Поединок состоится первого апреля.