Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма выразил желание остаться в миланской команде.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
20 марта 2017, 13:39
Своей великолепной игрой в столь юном возрасте Доннарумма привлекает интерес к своей персоне. Многие топ-клубы по всей Европе сейчас наблюдают за ним. Уже сообщалось о заинтересованности в Джанлуиджы Манчестер Юнайтед, Челси и Реала.
Однако сам вратарь хочет остаться в Милане.
"Я надеюсь остаться, потому что это — Милан. Что касается моего нового контракта, то об этом позаботится мой агент", — сказал Доннарумма.
Напомним, что агентом футболиста является Мино Райола, который известен громкими трансферами своих клиентов.
В этом сезоне за Россо-нери 18-летний вратарь провел 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей.