Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма выразил желание остаться в миланской команде.

Своей великолепной игрой в столь юном возрасте Доннарумма привлекает интерес к своей персоне. Многие топ-клубы по всей Европе сейчас наблюдают за ним. Уже сообщалось о заинтересованности в Джанлуиджы Манчестер Юнайтед, Челси и Реала.

Однако сам вратарь хочет остаться в Милане.

"Я надеюсь остаться, потому что это — Милан. Что касается моего нового контракта, то об этом позаботится мой агент", — сказал Доннарумма.

Напомним, что агентом футболиста является Мино Райола, который известен громкими трансферами своих клиентов.

В этом сезоне за Россо-нери 18-летний вратарь провел 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей.