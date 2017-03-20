Италия

После матча Ромы против Сассуоло в 29-м туре главный тренер Лучано Спаллетти рассказал о будущем римлян.

Наставник Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Сассуоло и свое будущее в столичном клубе.

"Необходимо улучшать ситуацию и побеждать, чтобы в дальнейшем подписывать высококлассных игроков. Клубу следует хорошенько взвешивать все "за" и "против". К примеру, если бы мы не выиграли у Сассуоло, то, скорее всего, закончили бы на 3-м месте после Ювентуса и Наполи", — приводит слова Спаллетти Football Italia.



"Мое будущее в Роме зависит от того, хочет ли клуб стремиться к более высоким целям. Дайте водителю возможность управлять машиной, а после пересадите на грузовик — ему будет намного сложнее", добавил итальянец.

После 29-ти туров Рома занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 65 очков.