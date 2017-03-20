Италия

Президент Ромы Джеймс Паллотта рассказал, что клуб предложил Франческо Тотти работу на должности директора.

Президент Ромы Джеймс Паллотта подготовил для легендарного форварда римлян Франческо Тотти 6-летний контракт на должность директора.

"Мы еще не говорили с Тотти о его будущем, но у него есть предложение подписать с нами 6-летний контракт и стать директором клуба", — цитирует Паллотту ESPN FC со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что соглашение 40-летнего итальянца Ромой истекает летом 2017 года.

Тотти выступает за Рому с 1993 годаОн сыграл 775 матчей и забил 306 голов во всех турнирах.