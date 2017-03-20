Италия

Спортивный директор Сассуоло Джованни Карневали озвучил сумму, за которую клуб готов расстаться со своим форвардом Доменико Берарди.

22-летний Берарди продолжительное время находится на радаре у Ювентуса и Интера. Кроме того, за Доменико следит и наставник Челси Антонио Конте, являющийся поклонником таланта молодого нападающего.

Тем не менее, заполучить игрока Сассуоло будет непросто, ведь клуб собирается выручить за своего лидера немалые деньги.

"Берарди проводит сложный сезон из-за травм", — сказал Джованни Карневали.

"Несмотря на это, он возвращается на отличный уровень. Мы надеемся, что он станет символом Сассуоло, но, если кто-то хочет приобрести его, они должны заплатить справедливую цифру".

"40 млн евро? Да, это и есть справедливая цифра", — подытожил спортивный директор.

В нынешнем сезоне на счету Берарди 2 гола и 4 результативных передачи в 13-ти матчах Серии А.