Италия

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан признался, что имеет пристрастие к курению, но не намерен завязывать с этой привычкой.

Ранее Наингголан неоднократно не попадал в заявку сборной Бельгии. Предполагалось, что одной из причин может быть то, что хавбек Ромы курит.

"Я никогда не скрывал, что у меня есть эта привычка. Я курю и не стыжусь этого", — заявил Наингголан.

"Я знаю, что должен быть хорошим примером, у меня есть дети… Но я просто футболист, я делаю свою работу. Все знают, что я курю, этого не утаишь, но я нисколько не стыжусь".

Раджа получил вызов под знамена национальной сборной на встречи против Греции (отбор на ЧМ-2018) и России (товарищеский матч).

"Я был разочарован, что меня не вызывали после хорошей игры на Евро, — признается хавбек. – Всегда говорю честно то, что думаю, так что никогда не скрывал свое разочарование. Наверняка, у тренера были причины не вызывать меня, но я живу дальше и смотрю вперед".

Матч Бельгия – Греция состоится в субботу, 25 марта.