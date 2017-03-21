Италия

Давиде Масса, судивший матч между Ювентусом и Миланом, продолжает получать угрозы.

Арбитр поединка Ювентус — Милан 28-го тура чемпионата Италии Давиде Масса вот уже вторую неделю получает телефонные звонки с угрозами. Поначалу рефери, назначивший пенальти в ворота Дьяволов в компенсированное время, принесший победу Старой Синьоре и вызвавший немало споров, относился к этому спокойно, однако затем все-таки обратился в полицию.

Пойти на такой шаг его заставило полученное анонимное письмо, где, как сообщает La Stampa, до мельчайших подробностей описываются все передвижения и действия Массы. По мнению полиции, это свидетельствует о серьезности намерений неизвестных, которые следят за каждым шагом арбитра.

Телефон Массы взят на прослушку, а самому арбитру собираются предоставить охрану.