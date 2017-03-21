Полузащитник Интера Джоффри Кондогбия признает, что когда Франк де Бур заменил его на 27 минуте матча, француз почувствовал себя униженным.
Джоффри Кондогбия, Франк де Бур, Getty Images
21 марта 2017, 13:23
Джоффри начал матч шестого тура Серии А против Болоньи в стартовом составе, но спустя менее получаса игры был заменен голландским специалистом, которого уволили спустя 14 матчей после этого.
"Замена в матче с Болоньей на 27 минуте поединка была унизительной для меня, — сказал Кондогбия в интервью BeIn Sport France.
"Но прежде всего, мне не понравились слова де Бура после матча. Тогда между нами что-то сломалось. Думаю, это был урок для меня".
"Если бы Франк остался, ушел бы я. Когда команду возглавил Пьоли он сказал, что немыслимо, чтобы такой игрок оказался в подобной ситуации".
"Стефано оказал мне много доверия, и это окупилось, сейчас все намного лучше".
В этом сезоне за Нерадзурри 24-летний француз сыграл в двадцати матчах во всех турнирах, в которых сумел забить один гол.