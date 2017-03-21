Италия

Полузащитник Интера Джоффри Кондогбия признает, что когда Франк де Бур заменил его на 27 минуте матча, француз почувствовал себя униженным.

Джоффри начал матч шестого тура Серии А против Болоньи в стартовом составе, но спустя менее получаса игры был заменен голландским специалистом, которого уволили спустя 14 матчей после этого.

"Замена в матче с Болоньей на 27 минуте поединка была унизительной для меня, — сказал Кондогбия в интервью BeIn Sport France.

"Но прежде всего, мне не понравились слова де Бура после матча. Тогда между нами что-то сломалось. Думаю, это был урок для меня".

"Если бы Франк остался, ушел бы я. Когда команду возглавил Пьоли он сказал, что немыслимо, чтобы такой игрок оказался в подобной ситуации".

"Стефано оказал мне много доверия, и это окупилось, сейчас все намного лучше".

В этом сезоне за Нерадзурри 24-летний француз сыграл в двадцати матчах во всех турнирах, в которых сумел забить один гол.