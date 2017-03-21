Италия

Нападающий бьянконери Пауло Дибала вернется в строй сразу после перерыва на матчи национальных сборных.

Дибала получил травму в поединке против Сампдории, в котором Ювентус одержал минимальную победу со счетом 1:0 благодаря мячу Хуана Куадрадо. Еще в первом тайме Пауло почувствовал боль в бедре и был заменен, однако сейчас болельщики Старой Синьоры могут вздохнуть с облегчением, ведь травма игрока оказалась несерьезной.

В данный момент Дибала находится в расположении сборной Аргентины, и сегодня пройдет медицинское обследование, которое определит, сможет ли он сыграть в поединках против Чили и Боливии.

Как сообщает TuttoJuve, в клубе уверены, что игрок совершенно точно вернется в строй после перерыва на матчи квалификации к чемпионату мира-2018.

В Юве ожидают, что Дибала выйдет на поле в поединке 30 тура Серии А, в котором бьянконери сыграют на выезде с Наполи.

В нынешнем сезоне на счету Пауло 8 голов и 5 результативных передач в 22 матчах чемпионата Италии.