Италия

Экс-тренер Интера Роберто Манчини опроверг слухи о том, что может возглавить Рому.

После расставания с Интером куда только не сватали Роберто Манчини! Последние слухи связывают бывшего тренера Фиорентины, Лацио, Интера, Манчестер Сити и Галатасарая с Ромой, которую якобы собирается покинуть летом Лучано Спаллетти.

"Я готов в любой момент продолжить свою тренерскую карьеру, — заявил в интервью Corriere dello Sport Манчини. — Однако у меня пока нет конкретных вариантов. Что же касается Ромы, то я еще раз повторю, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований".

"Если честно, то меня больше привлекает работа за пределами Италии. Единственное исключение — это национальная сборная. Скуадра Адзурра — это уровень! Почту за честь".