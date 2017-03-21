Италия

Агент вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал о том, что в свое время его клиент мог оказаться в каталонском клубе.

Легендарный Буффон защищает цвета Ювентуса с 2001 года. Тогда он перебрался в стан бьянконери из Пармы за 32 млн фунтов.

Как стало известно, карьера Джанлуиджи могла пойти совершенно по другому пути, так как в том же году он имел возможность перейти в Барселону.

"Да, мы были близки к такому трансферу", — сказал Сильвано Мартина в интервью TuttoJuve.

"Между Пармой и Барселоной уже существовал договор, но Джанлуиджи выбрал Ювентус".

Недавно 39-летний Буффон побил рекорд по количеству сыгранных минут за Ювентус, при этом вратарь заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь по окончании следующего сезона.

"Решение он примет, когда придет время, как это и полагается", — прокомментировал информацию о завершении карьеры Джанлуиджи его агент.