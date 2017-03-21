Италия

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери может заменить Лучано Спаллетти в Роме.

Контракт Спаллетти с Ромой истекает в конце этого сезона, поэтому римляне рассматривают варианты на тот случай, если Лучано решит покинуть клуб.

Одним из вариантов называли Роберто Манчини, но руководство Ромы не будет спешить с решением, учитывая, что летом могут появиться новые имена.

Одним из них может стать Унаи Эмери, дела которого в ПСЖ пока идут не лучшим образом: в Лиге 1 парижане отстают от Монако на 4 очка, а в Лиге чемпионов уступили Барселоне на стадии 1/8 финала.

Если ПСЖ решит расстаться с Эмери в конце сезона, испанец станет серьезной опцией для Ромы, особенно если Мончи займет должность спортивного директора римлян.

Эмери и Мончи работали вместе в Севилье, где три сезона подряд выигрывали Лигу Европы.