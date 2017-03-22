Италия

Бельгийский полузащитник Ромы Раджа Наингголан пока не планирует покидать клуб.

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан имел разговор с Антонио Конте о возможном переходе в Челси. При этом, бельгиец заявил, что счастлив в Роме, несмотря на интерес со стороны лондонцев.

"Я говорил с Конте. Челси реально интересовались и хотели меня подписать. Это все, что я могу сказать", — заявил Наингголан.

"Сделайте мне солнечную погоду в Англии и я перейду в АПЛ. Я счастлив. Для чего уезжать куда-то и начинать все сначала?", — не понимает бельгиец.

"Я смотрю достаточно матчей АПЛ. Многие мои партнеры по сборной играют там, это лучшая лига планеты", — считает игрок.

"Мы делаем много выборов в жизни. У меня сейчас хороший сезон. Когда трансферное окно откроется, мы поговорим об этом вновь", — пообещал Наингголан.

В этом сезоне Наингголан сыграл уже 43 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.