Италия

Массимилиано Аллегри определился со своими планами на дальнейшую карьеру.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри готов продолжить работу в клубе и подписать новый контракт.

Несмотря на то, что на контакт с Аллегри выходили представители Арсенала и Барселоны, итальянца интересует развитие проекта в Турине. Также большим плюсом являются отличные отношения Аллегри с руководством клуба.

Нынешнее соглашение Аллегри с Ювентусом рассчитано до 2018 года. Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что Ювентус рассматривал Спаллетти на пост главного тренера.