Массимилиано Аллегри определился со своими планами на дальнейшую карьеру.
Аллегри не хочет покидать Ювентус, Getty Images
22 марта 2017, 12:20
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри готов продолжить работу в клубе и подписать новый контракт.
Несмотря на то, что на контакт с Аллегри выходили представители Арсенала и Барселоны, итальянца интересует развитие проекта в Турине. Также большим плюсом являются отличные отношения Аллегри с руководством клуба.
Нынешнее соглашение Аллегри с Ювентусом рассчитано до 2018 года. Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до 2020 года.
Напомним, ранее стало известно, что Ювентус рассматривал Спаллетти на пост главного тренера.