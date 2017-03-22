Италия

Аргентинский форвард Ювентуса Пауло Дибала решил остаться в Старой Синьоре до 2021 года.

Долгие переговоры между руководством Ювентуса и Пауло Дибала завершились. Мечты грандов европейского футбола заполучить аргентинца уже сейчас так и остались мечтами.

Как сообщает Il Messaggero, официально о новом контракте Дибалы будет объявлено в самом конце марта, когда футболист вернется из сборной Аргентины. Однако уже сейчас известны подробности соглашения: его срок заканчивается в 2021 году, а Пауло будет ежегодно получать 7 миллионов евро.

Пауло Дибала перешел в Ювентус из Палермо в 2015 году, провел в составе Старой Синьоры 56 матчей, в готорых забил 27 мячей.