Италия

Полузащитник Сусо не прочь надолго задержаться в Милане.

Игра Сусо за Милан привлекла внимание к нему со стороны Тоттенхэма и мадридского Атлетико. Но Gazzetta dello Sport сообщает, что испанец готов продлить контракт с нынешним клубом.

Сейчас Сусо зарабатывает около 1 млн евро в год. По новому соглашению эта цифра вырастет примерно до 2,5 млн. Предполагается, что контракт будет рассчитан до 2021 года.

Впрочем, пока что подписание соглашения осложняется тем, что Милан никак не перейдет в руки новым владельцам – китайские инвесторы все еще не заплатили полную сумму за клуб.