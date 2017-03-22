Италия

Милан официально заявил, что для правого защитника команды Иньяцио Абате нынешний сезон уже закончен.

Абате больше не появлялся на поле после того, как получил травму глаза в игре с Сассуоло 26 февраля. Итальянец отправился на лечение к специалисту в США.

"ФК Милан сообщает, что после нескольких медицинских осмотров и проведенных в Италии тестов, Иньяцио Абате отправился в Майами для консультации со специалистом по поводу травмы левого глаза, полученной в игре с Сассуоло", — гласит заявление Милана.

"Визит дал положительный ответ. Восстановление Абате проходит в быстром темпе. Были начаты лечение и терапия, которые позволят Иньяцио летом приступить к подготовке к сезону 2017/2018".

В текущей кампании Абате успел сыграть 23 матча в Серии А, отметившись 2 результативными передачами.