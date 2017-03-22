Италия

Защитник Ромы Костас Манолас в ближайшее время может оформить сделку по переходу в миланский Интер.

Греческий защитник мог сменить клубную прописку еще прошлым летом, однако в таком случае Роме пришлось бы заплатить его бывшему клубу – Олимпиакосу половину суммы от трансфера. Данное условие было прописано в контракте игрока с Волками, но по окончании нынешнего сезона оно теряет силу и римский клуб может выгодно продать своего игрока.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Интер заплатит за футболиста порядка 40 млн евро. Часть этой суммы будет уплачена в виде отступных — приблизительно 32-35 млн евро. Кроме того, нерадзурри смогут заработать дополнительные бонусы в зависимости от выступлений футболиста в миланском клубе.

Костас уже дал свое согласие на переход, и в данный момент Рома занимается поиском замены греку.

В нынешнем сезоне Манолас отыграл за Рому 24 матча в Серии А, отметившись одним голом и одной результативной передачей.