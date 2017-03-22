Италия

Новоиспеченный полузащитник Ювентуса Томас Ринкон рассказал о том, что имел и другой вариант продолжения карьеры.

Ринкон перебрался в Ювентус из Дженоа в январе, но, как оказалось, такому переходу предшествовал предметный интерес со стороны Милана.

"Когда мне позвонили из Ювентуса, я до конца не мог поверить в это. Но затем я понял, что нужно идти вперед, другого варианта нет. Мы уладили все за два дня", — сказал Томас.

"Не было причин тянуть или сомневаться. Я провел два прекрасных года в Дженоа, и мной заинтересовались множество команд, в том числе и Милан. Но Ювентус был для меня мечтой".

За Ювентус Ринкон провел уже 8 матчей в Серии А, отметившись одной результативной передачей.