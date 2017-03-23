Италия

Слухи об интересе к левому защитнику Ювентуса со стороны Реала и Челси заставили руководство Старой Синьоры принять контрмеры.

Грядущим летом Реал и Челси готовы заплатить Ювентусу за левого защитника Алекса Сандро 45 миллионов евро. Однако Старая Синьора не намерена продавать ставшего неотъемлемой частью команды бразильца.

По сообщению Corriere dello Sport, Юве подготовил для футболиста новый контракт с улучшенными условиями. Срок действия нового соглашения рассчитан до лета 2021 года, а ежегодная зарплата Алекса Сандро составит 3,5 миллиона евро в год.

Бразильский защитник был приобретен Ювентусом у Порту за 26 миллионов евро в 2015 году.