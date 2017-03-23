Италия

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан может перейти в Интер в летнее трансферное окно.

Интер долгое время интересовался защитником Ромы Костасом Маноласом, однако теперь у Нерадзурри в приоритете трансфер другого футболиста Ромы — Раджи Наингголана. \

Руководство клуба готово распрощаться с некоторыми футболистами ради того, чтобы потратить вырученные средства на Наингголана. Речь идет об Эвере Банеге и Марсело Брозовиче, продажа которых может принести клубу 45 милионов евро.

Стоит отметить, что в услугах Брозовича заинтересована Рома, что позволяет включить хорвата в сделку по трансферу Наингголана.

Ожидается, что трансфер Наингголана обойдется Интеру в 50 миллионов евро, но позиция самого игрока по этому вопросу пока неизвестна. У бельгийца идут переговоры с Ромой о новом контракте, а Интер готов повлиять на игрока более выгодным финансовым предложением.