Италия

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария стал объектом интереса туринского клуба.

Ди Мария может перейти в Ювентус, Getty Images

Ди Мария может перейти в Ювентус, Getty Images

Ювентус намерен подписать полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию в том случае, если туринцы смогут пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Итальянский клуб уже заработал 88 миллионов евро за свои выступления в Европе, и выход в полуфинальную стадию увеличит доходы до 100 миллионов.

Часть этих денег может быть потрачена на сделку по приобретению Анхеля Ди Марии. Ожидается, что сложностей в переговорах не будет, поскольку Ювентус и ПСЖ имеют хорошие деловые связи.

Ориентировочная сумма сделки должна составить 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что Интер готов навязать конкуренцию Ювентусу в борьбе за Ди Марию.