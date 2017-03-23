Италия

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон шутливо ответил на вопрос о тысячном матче в своей карьере.

Свой тысячный матч Буффон проведет завтра против сборной Албании в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Мундиаль в России станет последним в карьере Джанлуиджи, ведь после него итальянский кипер планирует повесить перчатки на гвоздь.

Несмотря на тысячу проведенных поединков, Буффон не утратил ни оптимизма, ни страсти к игре, ни, разумеется, чувства юмора.

"Тысяча поединков? Мне очень приятно".

"Могу сказать, что впереди у меня еще тысяча матчей", — с улыбкой на лице сказал Джанлуиджи.

"Завершение карьеры? Я не знаю. Сейчас я думаю только о предстоящих играх", — ответил вратарь.

Поединок между Италией и Албанией начнется завтра в 21:45 по киевскому времени.