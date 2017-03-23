Италия

Полузащитник Лиона Корентен Толиссо близок к переходу в стан чемпиона Италии.

Старую Синьору связывают с подписанием 22-летнего игрока уже в течение нескольких месяцев, однако сам Толиссо при этом ни разу не подтвердил и не опроверг данную информацию.

Несмотря на молчание игрока, Tuttomercatoweb уверяет, что переговоры по Корентену находятся на продвинутой стадии.

Источник сообщает, что Ювентус предложил Толиссо четырехлетний контракт, желая заключить сделку еще до наступления летнего трансферного окна.

Ранее президент Лиона Жан-Мишель Ола подтвердил, что бьянконери выходили с ним на контакт относительно перехода Корентена.

Толиссо может дебютировать за сборную Франции в матче отбора к чемпионату мира-2018 против Люксембурга, который состоится послезавтра.