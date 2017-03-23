Россонери собираются укрепить полузащиту хавбеком Вольфсбурга Луисом Густаво.
Луис Густаво, - Getty Images
23 марта 2017, 23:19
Ранее бразильцем активно интересовались Ювентус и Интер, однако до предметного разговора дело так и не дошло.
Теперь же очередной именитый итальянский клуб хочет заполучить Густаво. Как сообщает Сalciomercato, в услугах Луиса заинтересован Милан.
Контракт игрока с Вольфсбургом истекает летом 2018 года, и россонери планируют воспользоваться этим фактором, уже сейчас предложив 10 млн евро.
Сделку может усложнить тот факт, что в своем нынешнем клубе Густаво зарабатывает 10 млн евро за сезон. Таких денег Милан предложить не может, а потому игроку придется пойти на урезание зарплаты.
В данный момент наиболее высокооплачиваемый игрок Милана – это Карлос Бакка, который зарабатывает 4 млн евро за сезон.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Густаво сыграл 20 матчей за Волков.