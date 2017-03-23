Италия

Россонери собираются укрепить полузащиту хавбеком Вольфсбурга Луисом Густаво.

Ранее бразильцем активно интересовались Ювентус и Интер, однако до предметного разговора дело так и не дошло.

Теперь же очередной именитый итальянский клуб хочет заполучить Густаво. Как сообщает Сalciomercato, в услугах Луиса заинтересован Милан.

Контракт игрока с Вольфсбургом истекает летом 2018 года, и россонери планируют воспользоваться этим фактором, уже сейчас предложив 10 млн евро.

Сделку может усложнить тот факт, что в своем нынешнем клубе Густаво зарабатывает 10 млн евро за сезон. Таких денег Милан предложить не может, а потому игроку придется пойти на урезание зарплаты.

В данный момент наиболее высокооплачиваемый игрок Милана – это Карлос Бакка, который зарабатывает 4 млн евро за сезон.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Густаво сыграл 20 матчей за Волков.