Италия

Ветеран Ромы Франческо Тотти поделился своими мыслями о будущем.

Легенда Ромы Франческо Тотти признался, что уже имеет планы на будущее, но не стал подробно раскрывать свои намерения.

"Я много думаю о том, что делаю, но я знаю, что футбол — это моя жизнь", — сказал Тотти.

"Я наслаждаюсь игрой, хотя мне и жаль, что я уже не провожу на поле так много времени, как 5 или 10 лет назад", — признался 40-летний футболист.

"Но я уважаю решения, которые принимает Спалетти. Возможно, если я перееду в Китай, то смогу продолжить играть", — предположил Тотти.

"Я уже решил что буду делать в будущем, но я не хочу говорить об этом сейчас, потому что могу поменять свое мнение. Или я буду играть, или стану тренером, но не хочу быть руководителем. В таком случае я брошу все, и стану искать молодых талантов", — добавил игрок.

Стоит отметить, что Рома предложила Тотти 6-летний контракт директора клуба.