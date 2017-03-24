Италия

Интер договорился о четырехлетнем контракте с защитником Лацио Стефаном де Вреем.

Согласно Gazzetta dello Sport, голландец согласен подписать контракт с Интером. Зарплата футболиста будет составлять 3 миллиона евро в год. Но Нерадзурри еще не договорились о трансфере с президентом Лацио Клаудио Лотито.

Сообщается, что Лотито намерен получить за своего футболиста около 35 миллионов евро.

Но учитывая тот факт, что текущее соглашение де Врея с Лацио истекает летом 2018 года, Интер надеется сбить сумму трансфера до 18-20 миллионов евро.

В этом сезоне Стефан де Врей сыграл 23 матча во всех турнирах за "бело-голубых", в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

