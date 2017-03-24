Италия

Президент Палермо Пол Баккальини уверен, что мудрый тактик Клаудио Раньери сможет обеспечить сицилийской команде прописку в Серии А.

Недавно ставший президентом Палермо экстравагантный Пол Баккальини с самых первых дней в клубе не скрывал, что мечтает увидеть во главе команды Клаудио Раньери. Однако поначалу решил все же дать шанс Диего Лопесу исправить ситуацию.

Увы, но нынешний тренер сицилийцев испытание не выдержал: три пораженя кряду поставили Палермо практически в безвыходное положение: за 9 туров до финиша команду отделяет от спасительного 17-го места 7 очков. Как сообщает Corriere dello Sport, заманчивое предложене для Раньери уже подготовлено, дело лишь за согласием самого тренера.

Если Раньери все-таки решит рискнуть своей репутацией чемпиона Англии, то он станет пятым тренером в сезоне-2016/17, работавшим на Ренцо Барбера, после Давиде Баллардини (уволен в сентябре), Роберто Де Дзерби (уволен в ноябре), Эудженио Коринии (уволен в январе) и Диего Лопеса.