Италия

Тренер Фиорентины Паулу Соуза летом точно покинет Флоренцию.

После двух сезонов во Флоренции тренер Фиорентины Паулу Соуза намерен сменить обстановку. Срок действия контракта португальца с Фиалками истекает нынешним летом, и ни клуб, ни тренер не намерены его продлевать.

Фиорентина уже начала поиски преемника нынешнего наставника команды, а, по информации Gazzetta dello Sport, Паулу Соуза тоже не терял времени даром и успел встретиться с представителями дортмундской Боруссии и провести с ними предварительные переговоры.

По мнению итальянского издания, если Паулу Соуза все-таки переедет летом в Германию, следом за ним может отправиться форвард Фиалок и сборной Хорватии Никола Калинич.