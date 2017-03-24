Италия

На счета Милана поступили еще 30 миллионов евро от китайской корпорации Sino-Europe Sports.

После бесчисленных задержек и проволочек потенциальные хозяева Милана еще немного приблизились к осуществлению своей мечты.

Как сообщила компания Fininvest, принадлежащая президенту Милана Сильво Берлускони, на ее счета поступили 30 миллионов евро от Sino-Europe Sports. Таким образом, как подсчитала Gazzetta dello Sport, китайские покупатели уже выплатили 250 миллионов из 300, необходимых для получения контроля над Миланом.

Последние 50 миллионов должны быть выплачены до 14 апреля, однако если судить по тому, как развиваются события в процессе продажи Дьяволов, это может быть не последний "дэдлайн".