Италия

Полузащитник Бока Хуниорс Родриго Бентанкур заявил о том, что его переход в Ювентус неизбежен.

Бентанкур вел переговоры с бьянконери в течение нескольких месяцев, и сейчас сам игрок подтвердил, что сделка фактически заключена и осталось лишь уладить формальности.

Как сообщает IlBiancoNero, Ювентус заплатит за футболиста порядка 9.5 млн евро, плюс еще 2 млн в виде различных бонусов. При этом в контракт включена очень выгодная для Боки опция – в случае дальнейшей продажи Родриго аргентинский клуб получит 50 процентов от вырученной Старой Синьорой суммы.

"С Ювентусом вопрос решен", — сказал Бентанкур.

"Вскоре вы в этом убедитесь, когда я приеду в Турин на медосмотр. Сейчас я просто хочу сосредоточиться на Боке: я хочу стать чемпионом в этой футболке".

"Моя семья также помогает мне оставаться спокойным. Я хочу покинуть этот клуб с трофеем. С этого момента я буду играть до смерти".

В нынешнем сезоне на счету Бентанкура 13 матчей за Бока Хуниорс в чемпионате Аргентины, в которых он отметился двумя голевыми передачами.