Италия

Легендарный капитан Ромы Франческо Тотти коснулся темы своего несостоявшегося перехода в Реал в начале 2000-х годов.

Всю свою карьеру Тотти был верен Роме, за что обрел уважение и культовый статус не только среди болельщиков римского клуба, но и среди поклонников футбола со всего мира.

В свое время Франческо хотел видеть в своей команде мадридский Реал, однако тогда Император отказался покидать Рим, и по сей день считает это решением правильным. Правда есть и те вещи, о которых Тотти сожалеет:

"Много лет назад я действительно был близок к переходу в Реал. Я мог оставить Рому и уехать в Мадрид, ведь ни в одну итальянскую команду я бы не перешел из уважения к Риму".

"Сегодня я не сожалею о своем решении, однако у меня до сих пор есть сожаления о том, что я так и не сыграл с бразильцем Роналдо и не выиграл Лигу чемпионов с Ромой", — признался Франческо.