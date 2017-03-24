Италия

Полузащитник Интера Марцело Брозович попал в сферу интересов ряда команд Премьер-лиги.

Сегодня Жозе Моуриньо прилетел в Загреб для того, чтобы встретиться с полузащитником сборной Хорватии Иваном Перишичем.

Как оказалось, Перишич не единственный хорватский футболист Интера, которого хотят видеть в своем составе клубы английской Премьер-лиги.

По информации агента Марцело Брозовича Мирослава Бичанича, несколько клубов из Англии уже выходили с ним на связь относительно трансфера его клиента.

"Мы не можем называть имен, но несколько английских клубов следят за Марцело", — сказал Бичанич.

"В данный момент мы ведем с ними переговоры. Брозович будет трансферной целью для многих команд следующим летом. Он залечил свою травму и теперь полностью готов".

24-летний Марцело перешел в Интер из загребского Динамо за 8 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2021-го года.

В нынешнем сезоне Брозович отыграл 17 матчей в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.