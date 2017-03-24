Италия

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон вышел на поле в тысячный раз в профессиональной карьере, а также провел рекордную 168-ю игру за национальную команду.

Легендарный ДжиДжи сделал это! Поединок против сборной Албании является для Буффона тысячным в карьере.

Матч еще продолжается, однако Буффон на поле – а это значит, что он побил рекорд своего друга и коллеги, бывшего первого номера сборной Испании — Икера Касильяса.

Экс-вратарь Реала до этого времени лидировал по количеству игр за национальную команду, проведя 167 поединков. Буффон же вышел на поле в составе сборной в 168 раз – а это рекорд среди всех футболистов Европы.

Не менее впечатляющей является и цифра в тысячу матчей на высшем уровне. Их Джанлуиджи отыграл в составе всего трех команд – Пармы, Ювентуса и итальянской сборной.

Фантастическая карьера Буффона продолжится как минимум до чемпионата мира 2018-го года, после которого великий вратарь планирует завершить карьеру. К тому моменту ему будет уже 40, хотя, кажется, что он способен играть вечно…