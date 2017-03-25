Италия

Президент римского клуба Джеймс Палотта надеется, что нынешний сезон станет для капитана Ромы Франческо Тотти последним в качестве профессионального игрока.

Легендарный 40-летний полузащитник всю свою карьеру провел в составе джалоросси. Вчера Тотти заявил, что уже принял решение относительно своего будущего, однако пока не стал раскрывать его на случай, если он передумает.

Контракт Франческо с Ромой истекает будущим летом, и руководство клуба надеется, что ветеран, наконец, завершит профессиональную карьеру. В нынешнем сезоне Тотти редко появляется на поле в составе команды Лучано Спаллетти, а потому, ожидается, что он примет решение повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, президент Волков Джеймс Палотта считает, что поединок заключительного тура чемпионата Италии против Дженоа на Стадио Олимпико должен стать для Тотти последним в карьере игрока.

Подобный вариант развития событий является для руководства Ромы предпочтительным, однако возможность того, что Франческо останется, Gazzetta также не исключает.