Италия

Ювентус, Интер, Манчестер Юнайтед и Арсенал заинтересованы в услугах защитника Ромы Костаса Маноласа.

Как сообщает Corriere dello Sport, Манолас почти наверняка покинет Рому по завершению нынешнего сезона.

Наибольший интерес к футболисту национальной сборной Греции проявляет Интер, Старая Синьора, Красные дьяволы и Канониры, все эти клубы летом предпримут попытку приобрести защитника.

25-летний грек перешел в Рому из Олимпиакоса в 2014 году. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2019 года.

Сообщается, что ценник на футболиста будет составлять 40-45 миллионов евро.

В этом сезоне за римлян Манолас сыграл 35 матчей во всех турнирах.

