Италия

Наполи планирует предложить Вильярреалу 20 млн. евро за вингера Саму Кастильехо.

Наполи готов инвестировать в приобретение Кастильехо 20 млн. евро, и они уверены, что у Саму не возникнет проблем с адаптацией, учитывая наличие в клубе испанского контингента.

22-летний Кастильехо присоединился к Вильярреалу в 2015 году из Малаги за 8 млн. евро.

В этом сезоне он выходил в стартовом составе на матчи Ла Лиги 19 раз — столько же, сколько за весь прошлый сезон.