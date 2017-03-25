Италия

Президент Милана Сильвио Берлускони исключил возможность продажи голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Доннарумма является одним из лучших талантов в мировом футболе и в его подписании заинтересован ряд европейский клубов.

Сообщалось, что Манчестер Сити будет готов предложить 120-150 миллионов евро за подписание 18-летнего голкипера, но Берлускони исключает уход Доннаруммы.

"Джиджио — одно из сокровищ Милана. Он великолепный продукт нашей молодежной системы, он испытывает сильную привязанность в своем сердце к футболке и цветам россонери. Он не продается", — заявил Берлускони.