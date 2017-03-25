Италия

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири может вернуться в чемпионат Италии.

Рома, Наполи и Милан следят за полузащитником Сток Сити Джерданом Шакири, который готов покинуть клуб.

Ранее 25-летний футболист уже выступал в Италии, однако период карьеры в Интере выдался неудачным и он был продан в Сток Сити.

Поначалу Шакири успешно выступал за Сток Сити и был твердым игроком основы, однако частые травмы выбили футболиста из игрового ритма. Теперь руководство Гончаров готово продать футболиста летом.

Активнее всех спохватилась Рома, которая уже выходила на связь с вингером в январе. Милан и Наполи проявляют пока меньший интерес, но готовы навязать конкуренцию в летнее трансферое окно.

На счету Шакири 15 матчей и 3 гола в нынешнем сезоне .