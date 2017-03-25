Италия

Скауты Ювентуса и Наполи посетили матч сборной Сербии против Грузии, чтобы просмотреть в деле вингера сербов Душана Тадича.

Душан Тадич забил гол и отдал две результативные передачи, а его национальная команда победила со счетом 3:1.

28-летнего Тадича уже не первый раз связывают с уходом из Саутгемптона, и в его контракте со Святыми прописана сумма отступных в размере 15 млн. евро.

Также в подписании Тадича заинтересованы мадридский Атлетико, Вест Хэм и Арсенал.

В этом сезоне Тадич забил три гола и отдал семь результативных передач в 34 матчах за Саутгемптон.