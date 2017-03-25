Италия

Экс-игрок Милана Алессандро Костакурта пессимистично настроен на счет будущего клуба.

Бывший футболист Милана Алессандро Костакурта выразил мнение, что реальную конкуренцию Ювентусу в ближайшее время может составить Интер.

"Владелец Милана слишком стар, чтобы управлять командой. Он потратил много денег, но все меняется", — сказал Костакурта.

"Я считаю нам нужны новые деньги, поскольку прежний владелец имеет ограниченное представление о будущем. Для Милана важно поменять владельцев".

"Я не вижу, за счет чего Милан вернется на вершину в следующем году. Интер будет ближе к Ювентусу, потому что они имеют много денег, идей, хороших игроков и вы это можете увидеть уже сейчас. Интер лучшая команда после Ювентуса", — считает экс-игрок Милана.