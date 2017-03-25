Италия

Полузащитник Фиорентины Федерико Бернардески ответил отказом на предложение продлить контракт.

Полузащитник Фиорентины Федерико Бернардески вместе со своим агентом приняли решение отклонить предложение о продлении контракта с Фиорентиной.

Действующее соглашение рассчитано до 2019 года, а сам игрок раздумывает о переходе в более сильную команду. В частности, интерес к игроку проявляли Интер, Ювентус, Милан и Челси.

Ожидается, что в ближайшее время клубы возобновят свой интерес к футболисту, а руководство Фиорентины будет вынуждено расстаться с игроком, который не хочет продлевать свой контракт.

23-летний воспитанник Фиорентины в текущем сезоне провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что Интер готов выложить за Бернардески 40 миллионов евро.