Италия

Награду лучшему тренеру года в Серии А получит тренер Наполи Маурицио Сарри или алленаторе Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Об этом в интервью Radio Marte сообщил президент Ассоциации тренеров Италии Ренцо Уливьери.

"Награду получит Сарри или Аллегри. Также на церемонии будет присутствовать Клаудио Раньери, который получит особенную награду и расскажет нам о своем опыте с Лестер Сити", — признался Уливьери.

Имя обладателя награды станет известно в понедельник, 27 марта.