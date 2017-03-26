Италия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре может продолжить карьеру в одном из миланских клубов.

Контракт Яя Туре с Манчестер Сити истекает этим летом и все идет к тому, что футболист будет искать себе новый клуб.

Летом на игрока будет много претендентов, поскольку он станет свободным агентом. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры является Серия А, где Милан и Интер готовы выдвинуть свои предложения ивуарийцу. При этом, Интер уже неоднократно предпринимал попытки заполучить Туре, но тогда игрок не хотел покидать Манчестер Сити.

В Манчестер Сити Туре получает 265 тысяч евро в неделю, но в миланских клубах не готовы предложить ему столь выгодные условия.

В текущем сезоне Яя Туре сыграл 22 матча, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.