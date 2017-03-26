Итальянский нападающий Андреа Белотти уверяет, что не планирует покидать Торино в следующем сезоне. 

"Конечно, я остаюсь. Я хочу остаться в Турине. По факту, я останусь в Торино на следующий сезон", — подтвердил Белотти.

"Пусть фанаты Торино знают! Я определенно остаюсь", — успокоил Белотти болельщиков. 

Игрок продлил контракт с Торино до 2021 года, а в его соглашении прописана сумма отступных для зарубежных клубов — 100 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне Белотти провел 29 матчей, забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах. 

Напомним, что Арсенал и Наполи уже делали предложение по трансферу Белотти. 