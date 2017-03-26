Лидер Торино Андреа Белотти успокоил фанатов клуба своим обращением.
Белотти не будет покидать Торино, Getty Images
26 марта 2017, 15:28
Итальянский нападающий Андреа Белотти уверяет, что не планирует покидать Торино в следующем сезоне.
"Конечно, я остаюсь. Я хочу остаться в Турине. По факту, я останусь в Торино на следующий сезон", — подтвердил Белотти.
"Пусть фанаты Торино знают! Я определенно остаюсь", — успокоил Белотти болельщиков.
Игрок продлил контракт с Торино до 2021 года, а в его соглашении прописана сумма отступных для зарубежных клубов — 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Белотти провел 29 матчей, забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах.
Напомним, что Арсенал и Наполи уже делали предложение по трансферу Белотти.