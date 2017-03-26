Италия

Лидер Торино Андреа Белотти успокоил фанатов клуба своим обращением.

Белотти не будет покидать Торино, Getty Images

Белотти не будет покидать Торино, Getty Images

Итальянский нападающий Андреа Белотти уверяет, что не планирует покидать Торино в следующем сезоне.

"Конечно, я остаюсь. Я хочу остаться в Турине. По факту, я останусь в Торино на следующий сезон", — подтвердил Белотти.

"Пусть фанаты Торино знают! Я определенно остаюсь", — успокоил Белотти болельщиков.

Игрок продлил контракт с Торино до 2021 года, а в его соглашении прописана сумма отступных для зарубежных клубов — 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Белотти провел 29 матчей, забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах.

Напомним, что Арсенал и Наполи уже делали предложение по трансферу Белотти.